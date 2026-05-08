Serap Güler attendue à Lomé

Serap Güler, ministre adjointe au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, effectuera une visite de travail à Lomé mardi prochain.

La ministre adjointe aura des séances de travail avec plusieurs membres du gouvernement. Elle s'entretiendra avec Yakoley Kokou Johnson, ministre délégué chargé de la Coopération, puis avec Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité, et enfin avec Edem Kokou Tengué, ministre délégué chargé de l'Économie maritime.

Au-delà des rencontres, Serap Güler échangera avec des experts en restitution, un sujet sensible qui concerne le retour des œuvres et objets culturels africains conservés dans des collections européennes, des experts en économie et des représentants de la société civile.

Le déplacement comprendra également une visite du Port autonome de Lomé (PAL), seul port en eaux profondes de la côte ouest-africaine et hub logistique régional incontournable.