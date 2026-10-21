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Togo-Allemagne : consultations intergouvernementales à Lomé

Le Togo et l’Allemagne ont ouvert à Lomé des consultations intergouvernementales consacrées à la coopération bilatérale. 

Yackoley Johnson et Anne Rehner dirigent les discussions © DR

Le Togo et l’Allemagne ont ouvert à Lomé des consultations intergouvernementales consacrées à la coopération bilatérale. 

Jusqu’au 23 octobre, les deux pays évaluent l’avancement des projets financés par Berlin et préparent les négociations prévues en 2027.

Les travaux sont coprésidés par Anne Rehner, conseillère chargée de la coopération avec le Togo au ministère allemand des Affaires étrangères, et Yackoley Johnson, ministre délégué chargé de la Coopération.

« Ces consultations vont permettre aux deux parties d’explorer de nouvelles perspectives, d’évaluer le travail accompli et de voir comment poursuivre la réalisation des projets », a expliqué Yackoley Johnson.

Les discussions portent sur les secteurs prioritaires comme l’agriculture, la décentralisation, l’énergie, la gouvernance locale et la santé. 

Autant de domaines que Berlin entend continuer à soutenir. « L’Allemagne restera un partenaire fidèle aux côtés du Togo », a assuré Anne Rehner.

L’Allemagne finance des projets de développement dont le coût global atteignait 364,51 milliards de Fcfa à fin juillet 2026. Elle figure ainsi parmi les principaux partenaires au développement du pays.

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