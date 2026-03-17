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Togo et Ghana renforcent leurs échanges malgré un différend maritime persistant

Les ministres du commerce du Togo et du Ghana se sont réunis lundi au poste juxtaposé de Noépé-Akanu,  inauguré en 2018, pour renforcer l'intégration commerciale entre les deux pays.

Le poste juxtaposé de Noépé-Akanu © republicoftogo.com

Les ministres du commerce du Togo et du Ghana se sont réunis lundi au poste juxtaposé de Noépé-Akanu,  inauguré en 2018, pour renforcer l'intégration commerciale entre les deux pays.

Badanam Patoki (ministre togolais de l'Économie) et Elisabeth Ofosu-Adjare (ministre ghanéenne du Commerce) ont présidé cette rencontre, symbolisant leur engagement commun pour la facilitation des échanges et le renforcement de l'intégration régionale.

« La vraie intégration régionale demande une collaboration pratique. Ce poste juxtaposé est un exemple concret de ce qui peut être réalisé lorsque Accra et Lomé travaillent en unisson », a déclaré Mme Ofosu-Adjare.

À l'occasion de cette réunion, les deux ministres ont également réceptionné plusieurs nouvelles infrastructures : installation de systèmes solaires, construction de passages sécurisés pour les piétons, notamment.

Si les deux pays militent en faveur d’une meilleure intégration, ils ont un différend profond sur leur frontière maritime. 

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