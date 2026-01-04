Tomates et ananas

Rubriques

Un couple d’agriculteurs israéliens se trouve au togo pour faire partager leur expérience en matière de culture de tomates et d’ananas, deux filières à fort potentiel.

Kossi Nouaty (centre), président de la CATI, en compagnie des agriculteurs israéliens © republicoftogo.com

Ils partagent les techniques modernes adaptées aux réalités agroclimatiques togolaises, notamment concernant irrigation goute à goutte, la gestion de l’eau et l’optimisation des sols.

Il s’agit d’une initiative indépendante soutenue par la Chambre des Affaires Togo-Israël (CATI).

L’Agence de coopération israélienne, Mashav, est active de nombreuses années au Togo dans le secteur agricole et celui de la santé.

Mashav a formé en Israël de nombreux ingénieurs agronomes depuis des décennies. 

