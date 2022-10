Un appui de 55 millions d'euros de l'Union européenne

Deux conventions ont été signées vendredi entre l’Union européenne et le Togo pour un montant total de 55 millions d’euros.

La première (30 millions) concerne la gestion des aires protégées de Fazao-Malfakassa, d’Abdoulaye et de Togodo.

La seconde (25 millions) porte sur le programme de renforcement des services publics locaux (PRSPL). Elle sera mise en oeuvre par l’Agence française de développement (AFD). Plusieurs communes sont ciblées, Tone 1, Kozah 1, Tchaoudjo 1, Ogou 1 et Zio 1 pour la gestion des déchets solides.

L’aide concerne aussi une extension des capacités du centre d’enfouissement technique d’Aképé (CET-Lomé).

‘L’action de notre coopération conjointe est particulièrement importante dans ces secteurs et le Togo continuera de bénéficier du soutien de l’UE et de ses Etats membres. Nous resterons solidaires du Togo pour relever le défi commun du climat ainsi que ceux qui sont propres aux sociétés en plein essor économique, social et politique’, a déclaré Joaquim Tasso Vilallonga, chef de la délégation de l’Union européenne au Togo.