Un appui renforcé pour les enfants et les communautés vulnérables

Le ministère de la Santé a lancé vendredi un projet destiné à renforcer l’accès des enfants aux services sociaux de base dans les régions des Savanes et de la Kara, fortement affectées par la crise sécuritaire.

Le projet bénéficie d’un appui technique et financier conjoint de la Coopération coréenne (KOICA), de l’UNICEF et du Programme alimentaire mondial (PAM). Il s’inscrit dans la politique nationale d’inclusion sociale et cible spécifiquement les domaines de la santé, de l’eau, de l’hygiène, de l’éducation et de la protection sociale.

Selon le ministre de la Santé, Jean-Marie Tessi, l’initiative répond à une urgence croissante : « Face aux crises sanitaire, géopolitique, climatique et sécuritaire, nous avons le devoir d’améliorer l’accès aux services sociaux de base pour les populations les plus vulnérables. »

Le projet se structure autour de trois composantes couvrant les enfants de 0 à 18 ans, avec pour ambition d’améliorer les systèmes de santé, d’éducation et d’assainissement à chaque étape de l’enfance et de l’adolescence.

Il contribuera également à renforcer la cohésion sociale dans ces zones fragiles et à consolider les acquis du Programme d'urgence pour la résilience et la sécurité (PURS).

Pour le PAM, ce partenariat reflète un engagement commun en faveur des enfants. « En combinant nos expertises, nous créons des synergies qui dépassent les actions individuelles », a souligné Dr Moïse Ballo, représentant résident du PAM au Togo.