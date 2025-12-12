Rubriques

Togo–France : un nouveau programme pour renforcer la gouvernance locale

Le Togo et la France lancent un nouveau programme de partenariat baptisé « Coopération dans le domaine de la gouvernance territoriale », destiné à renforcer la décentralisation et la gouvernance locale.

Awaté Hodabalo et Augustin Favereau, l'ambassadeur de France au Togo © DR

Ce projet, qui s’étend de 2025 à 2027, marque une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Dotée d’un financement de 620 millions de Fcfa, l’initiative vise à consolider les acquis de la gouvernance locale tout en accompagnant le développement des collectivités territoriales.

Au cœur du dispositif, un renforcement de la collaboration entre l’Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) et le Centre national français de la fonction publique territoriale (CNFPT).

L’objectif est de favoriser le transfert de compétences, l’échange de bonnes pratiques et une montée en qualité de la gestion locale, en particulier au niveau des conseils régionaux et des communes.

Pour le ministre de l’Administration territoriale, Awaté Hodabalo, ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision du président du Conseil, Faure Gnassingbé. 

« La décentralisation demeure une priorité stratégique du gouvernement. Je me réjouis de cette coopération fructueuse qui se poursuivra et s’amplifiera, dans l’intérêt du développement harmonieux de nos territoires et du bien-être de nos populations », a-t-il déclaré.

Le programme repose sur trois axes majeurs : le renforcement des capacités opérationnelles de l’ANFCT, l’appui à la Faîtière des Communes du Togo (FCT) pour dynamiser la coopération décentralisée, l’accompagnement des régions et des gouvernorats dans le processus de régionalisation.

