L’Eurométropole de Metz et la Commune de Moyen Mono 2 (région des Plateaux) ont officialisé mardi une convention de partenariat qui promet de changer concrètement le visage de cette collectivité de plus de 100.000 habitants.

Au cœur de l’accord : le développement local, avec des engagements précis dans des domaines essentiels tels que l’accès à l’eau potable, l’aménagement urbain, l’assainissement, la gestion des déchets et la transition écologique. Autant de chantiers vitaux pour une commune confrontée à des défis structurels majeurs.

La convention prévoit non seulement des financements ciblés, mais aussi des transferts de compétences et un accompagnement technique en matière de gouvernance locale.

Pour Metz, il s’agit d’un engagement concret en faveur d’un développement territorial durable.

« Ce partenariat nous permettra d’appuyer durablement les initiatives de développement portées par Moyen Mono 2 », a affirmé Philippe Gleser, maire de Lorry-lès-Metz, partie prenante du projet, soulignant la dimension solidaire et stratégique de cette coopération.

Pour Edou Koffi Zomblewou, maire de la ville, cette alliance permettra de renforcer les initiatives locales dans plusieurs secteurs en faveur des habitants.

L’expertise française combinée aux ambitions locales ouvre la voie à une nouvelle dynamique de transformation sociale, basée sur une meilleure gestion des services publics, la modernisation des infrastructures et l’amélioration du cadre de vie.

Dans un contexte où les communes togolaises jouent un rôle croissant dans le développement territorial, ce partenariat apparaît comme un modèle de coopération décentralisée utile, concrète et tournée vers l’avenir.

L’Eurométropole de Metz est une intercommunalité française regroupant 46 communes, dont la ville de Metz est le centre.

Elle fait partie du département de la Moselle, dans la région Grand Est.

L’Eurométropole développe des coopérations décentralisées avec des collectivités étrangères