Un dialogue sino-togolais pour moderniser les politiques publiques

L’Université de Lomé accueille depuis mardi un Dialogue Chine–Afrique consacré à l’avenir de la coopération avec un accent particulier sur la recherche scientifique et l’innovation.

L’ambassadrice de Chine, Min Wang, ainsi que des chercheurs des deux pays participent aux travaux.

Le Togo veut intégrer les conclusions de ce dialogue dans son prochain Plan national de développement, appelé à succéder à la Feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Les échanges portent sur l’agriculture et transformation agroalimentaire, la santé, les infrastructures, l’éducation, notamment.

Lomé et Pékin souhaitent développer des programmes de recherche appliquée, mieux alignés sur les besoins du terrain.