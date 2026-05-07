Un partenariat maritime qui s'étend de la sécurité à la transition verte

Le ministre délégué chargé de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, s’est entretenu mercredi avec Kimberly McClure, chargée d'affaires par intérim des États-Unis au Togo

La coopération dans le domaine maritime n'est pas nouvelle. Les deux pays travaillent déjà main dans la main pour lutter contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics illicites dans le Golfe de Guinée, principalement à travers l'exercice Obangame Express, auquel la Marine togolaise participe régulièrement. Elle bénéficie par ailleurs de formations et d'assistance opérationnelle.

Il existe également un volet environnement avec un travail commun sur le net-zéro carbone de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), une réglementation qui engage le secteur maritime mondial vers la neutralité carbone d'ici 2050.

Le Port autonome de Lomé (PAL) a lancé un plan de décarbonisation couvrant la période 2026-2028, avec l'appui de l’Agence française de développement et de la GIZ (Coopération allemande), notamment.