Rubriques

Tendances:
Coopération

Un partenariat très actif

L'Allemagne est très impliquée dans la mise en oeuvre de la décentralisation, mais également dans l’amélioration du système éducatif et du commerce.

Stefan Anton Messerer jeudi à Lomé © republicoftogo.com

L'Allemagne est très impliquée dans la mise en oeuvre de la décentralisation, mais également dans l’amélioration du système éducatif et du commerce.

L'ambassadeur d'Allemagne, Stefan Anton Messerer, s’est entretenu jeudi de ces questions avec le ministre chargé de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté.

Berlin veut consolider les acquis, après la création des gouvernorats et des conseils régionaux, et le renforcement de l'action des communes et des préfectures. 

L'Allemagne souhaite intervenir davantage dans l'agriculture, la transformation des systèmes agroalimentaires, la bonne gouvernance et le développement des territoires, la formation professionnelle et la santé.

Le portefeuille de la coopération allemande, technique et financière, est estimé à 555,66 millions d’euros (juin 2026).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Partenariat avec la ville de Dakhla

Partenariat avec la ville de Dakhla

La commune des Lacs 3 a conclu un accord de coopération décentralisée avec la ville de Dakhla (Maroc) pour valoriser son potentiel autour de l'économie bleue et stimuler son développement local.

ASKY et le HCR s'allient pour l'emploi des réfugiés

ASKY et le HCR s'allient pour l'emploi des réfugiés

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la compagnie aérienne ASKY ont annoncé avoir signé un accord pour faciliter l'accès des réfugiés à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.