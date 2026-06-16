Une classe préparatoire d'ingénieurs agronomes ouvre à Lomé dès 2026

L'École supérieure des agricultures (ESA), institution française de référence forte de 125 ans d'expérience, s'associe au Groupe Scientifique SIGMA de Lomé pour former les futurs ingénieurs agronomes togolais.

Dès la rentrée 2026-2027, une classe préparatoire scientifique de deux ans sera opérationnelle sur le campus de SIGMA à Lomé, ouvrant la voie à une intégration dans le cycle ingénieur de l'ESA en France. Le programme mettra un accent particulier sur les sciences du vivant, l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et l'innovation technologique.

« Ce programme offrira à nos étudiants un parcours conforme aux standards internationaux, avec une immersion académique dès la première année à Angers », a précisé Akpé Komi Agbossou, directeur général de SIGMA.

Au terme des cinq années de formation, les diplômés pourront exercer comme ingénieurs agronomes, écologues, en environnement ou encore comme ingénieurs commerciaux agricoles, des profils dont le Togo a besoin pour moderniser son secteur agricole.