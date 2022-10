L’Agence Française pour le Développement (AFD) a accordé au Togo, en juin 2017, une subvention de 5 millions d’euros destinée à la modernisation de la formation agricole et industrielle.

Baptisé ‘Safari’ (Projet de structuration, amélioration de la formation agricole et insertion) prendra fin l’année prochaine.

L’appui se concentre sur la structuration, l’amélioration de la formation agricole et l’insertion sous la supervision du ministère de l’Agriculture et extension du Centre de formation pour les métiers de l’Industrie (CFMI) géré par le ministère de l’Enseignement technique et la formation professionnelle.

Dans l’agriculture, l’introduction d’innovations se heurte bien souvent à une population d’agriculteurs peu éduquée et rétive au changement.

Dans l’industrie, principalement localisée dans la zone industrielle du port de Lomé, seul port en eaux profondes de la région, le manque de qualifications a pour conséquence directe que les employeurs du secteur se tournent vers une main d’œuvre étrangère pour les travaux spécifiques.

Le dispositif de formation professionnelle est à la fois insuffisant et fortement dégradé, ne répondant pas aux enjeux sociaux et économiques du pays.

Dans ce sens, l’Etat togolais, avec l’appui financier de l’AFD, a mis en œuvre cette initiative.

L’objectif est la formation d’une main d’œuvre apte à s’insérer durablement dans l’économie nationale. Sur une de ses composantes, il a pour objectif de renforcer les acquis d’un précédent projet sur la Modernisation de la Formation Professionnelle en Partenariat avec le Secteur Privé (CTG1127) ayant abouti à la création du Centre de Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI) de Lomé.

L’autre composante contribue à répondre à l’enjeu majeur de l’insertion professionnelle des jeunes en milieu rural.

‘Le plus important pour nous ce n’est pas l’investissement en tant que tel, mais le retour sur investissement que constitue la formation des jeunes’, explique Flavien Anno responsable du projet à l’AFD.

L’objectif final est d’ accompagner la diversification, l’amélioration qualitative et l’accroissement quantitatif de l’offre de formation proposée par les centres de formation professionnelle, de renforcer les capacités des services centraux en matière de coordination, de pilotage, d’harmonisation et d’accompagnement.