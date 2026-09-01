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Une Maison du Brésil à Aného ?

La Commune des Lacs 1 et la municipalité de Cachoeira (Brésil) ont signé une convention de jumelage destinée à renforcer leur coopération décentralisée. L'accord a été conclu par Kangni Agossou Kouévi, adjoint au maire, en séjour au Brésil, et Eliana Gonzaga de Jésus, l’édile de Cachoeira (État de Bahia).

Kangni Agossou Kouévi et Eliana Gonzaga de Jésus © DR

La Commune des Lacs 1 et la municipalité de Cachoeira (Brésil) ont signé une convention de jumelage destinée à renforcer leur coopération décentralisée. L'accord a été conclu par Kangni Agossou Kouévi, adjoint au maire, en séjour au Brésil, et Eliana Gonzaga de Jésus, l’édile de Cachoeira (État de Bahia).

Ce partenariat couvre plusieurs domaines : culture et patrimoine, tourisme, éducation et formation, jeunesse, entrepreneuriat et autonomisation des femmes. Parmi les projets envisagés figure la construction, à Aného, d'une Maison du Brésil, destinée à accueillir des activités culturelles et à renforcer les échanges entre les deux collectivités.

Ancienne capitale du Togo et ville historique du peuple Guin, Aného entretient des liens anciens avec la diaspora africaine au Brésil. Cachoeira, située dans le Recôncavo Baiano et réputée pour son patrimoine architectural colonial et ses traditions afro-brésiliennes.

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