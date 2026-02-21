Une République de proximité et de résultats

La session du Comité de pilotage du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (2023-2026) a confirmé la solidité du partenariat entre le Togo et le Système des Nations Unies.

Une coopération désormais mieux structurée, alignée sur les priorités nationales et intégrée à la nouvelle architecture institutionnelle de la 5ᵉ République.

Au nom du président du Conseil, la ministre Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, a souligné la convergence stratégique entre le Cadre de coopération signé en février 2023 et la Feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Trois axes majeurs structurent cette collaboration : la promotion d’une croissance inclusive et créatrice d’emplois, le développement du capital humain et le renforcement d’une gouvernance plus inclusive.

Les résultats enregistrés traduisent cet alignement : appui à plus de 107 000 petits producteurs, création de plus de 2 000 emplois ruraux, 64 000 enfants bénéficiaires de cantines scolaires, 83 forages réalisés ou réhabilités, plus de 113 000 accouchements assistés dans la région des Savanes et 6 370 victimes de violences basées sur le genre prises en charge. Autant d’actions concrètes qui illustrent l’exigence d’impact prônée par les autorités.

Dans un contexte international marqué par les crises, le Togo met en avant la stabilité institutionnelle issue des réformes de la 5ᵉ République, la consolidation budgétaire soutenue par le FMI et l’amélioration continue du climat des affaires. Un environnement jugé favorable à l’intervention coordonnée des agences onusiennes.

Le gouvernement appelle désormais à une montée en exigence : meilleure qualité de la dépense publique, suivi-évaluation renforcé, alignement strict des plans de travail 2026 sur les priorités nationales et réflexion sur un fonds fiduciaire multipartenaire pour optimiser les ressources.

À l’approche de 2030, le partenariat entre le Togo et le Système des Nations Unies s’affirme ainsi comme un levier de croissance inclusive, de cohésion sociale et de transformation structurelle, dans l’esprit d’une République de proximité et de résultats.