7e art russe à Lomé

La Journée du cinéma russe aura lieu le 4 décembre prochain à Lomé. Elle se tiendra à l’hôtel du 2 février.

La première représentation cinématographique publique en Russie eut lieu le 4 mai 1896 à Saint-Pétersbourg au théâtre d'été "L'Aquarium".

Les années 1930 marquent un tournant dans l’instrumentalisation politique du cinéma par le régime stalinien.

Dans un contexte de guerre froide et de désinformation, la diffusion de films d’un genre nouveau sous un habillage hollywoodien, comme Quand passent les cigognes de Mihail Kalatozov, primé à Cannes en 1957, sert de vitrine pour le pouvoir soviétique.

Le cinéma russe connu une importante crise durant les années 1990 et compte, depuis le milieu des années 2000, de nouveau parmi les cinématographies européennes les plus prolifiques et souvent de grande qualité.