Abel Maxwell signe avec Universal

Après le groupe Toofan, un autre talent togolais fait son entrée dans la prestigieuse maison de disques Universal Music Africa (UMA). Il s'agit de Abel Maxwell, étoile montante de l’afrobeat.

Résidant à Toronto, Abel Maxwell s'est déjà forgé une carrière avec pas moins de cinq albums à son actif.

Sa musique est un mélange harmonieux d’afrobeat, de jazz, et de pop, témoignant d’une signature sonore unique.

Cette signature marque un tournant dans la carrière de l’artiste. En rejoignant Universal Music Africa, Abel Maxwell bénéficie désormais d’une plateforme internationale pour partager sa vision artistique et toucher un public encore plus large.

Créée en 2018, Universal Music Africa (UMA) est une filiale du groupe Universal Music Group (UMG), l’une des plus grandes maisons de disques au monde. Basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, UMA couvre 25 pays francophones, hispanophones et lusophones sur le continent africain. Le label est reconnu pour son rôle de catalyseur de talents et son engagement à promouvoir la richesse musicale africaine à l’international.