Apothéose à Aného pour la fête ‘Bakatué-Anèzan’

La communauté Adjigo a célébré, samedi à Aného, l'apothéose de la septième édition de la fête « Bakatué-Anèzan ». La cérémonie a été rehaussée par la présence de Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République, qui représentait le chef de l'État.

Lors de son allocution, Sandra Ablamba Johnson a souligné l'importance des valeurs de paix et d'entente mutuelle, essentielles pour toutes les communautés du Togo.

« Ces valeurs, dont toutes les communautés de notre cher pays le Togo ont besoin, méritent d’être inculquées aux générations actuelles et futures », a-t-elle déclaré.

Elle a également invité la communauté Adjigo ainsi que l'ensemble de la population d’Aného à promouvoir la paix et la concorde, en mettant en avant le potentiel de cette ville tricentenaire comme l'un des leviers du développement économique du Togo.

Bakatué-Anèzan est une fête traditionnelle, identitaire et de retrouvailles pour la communauté Adjigo, également connue sous les noms de Mina, Fanti ou Anè.

Cette célébration offre l'occasion de se remémorer l'exode de leurs ancêtres depuis le Ghana jusqu'au site actuel d'Aného, tout en réfléchissant aux défis de développement économique, social et culturel de la ville.

L'édition 2024 a été marquée par plusieurs rites traditionnels, notamment des libations au sanctuaire du palais royal et au panthéon des Adjigo et alliés, une procession de la paix depuis le palais royal de Nlessi jusqu'à l'embouchure d'Aného, ainsi que des offrandes aux divinités de la mer et de la lagune. Des panégyriques laudatifs ont également été prononcés en l'honneur des ancêtres et des divinités protectrices.

Cette célébration de Bakatué-Anèzan a permis de raviver les liens culturels et historiques de la communauté Adjigo tout en renforçant l'unité et la cohésion sociale.