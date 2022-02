Atisso Goha invité aux Beaux-Arts

Le sculpteur Togolais, Atisso Goha, est l’invité de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.

L’occasion de partager avec les étudiants, ses connaissances et ses techniques.

‘Le but est d’échanger sur l’art togolais et plus généralement sur l’art africain’, a expliqué l’artiste vendredi.

Il a regretté que le Togo ne dispose pas d’une école de formation. Une situation pénalisante qui empêche l’éclosion de talents.

Atisso Goha sculpte sur bois. Respectueux de l'environnement il intègre dans son travail des objets qu'il recycle.

Il a commencé à sculpter quand il était encore sur les bancs de l’école. Aujourd’hui artiste accompli rêve aussi grand que la taille de ses œuvres.

En décembre dernier, il a exposé ses oeuvres géantes à l’hôtel du 2 février de Lomé.