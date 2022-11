C'est Dogo du Togo

Serge Massama Dogo sort son premier album solo.

‘Dogo du Togo’, c’est son titre facile à mémoriser, s’inspire de différents rythmes locaux, gazo, agbadja, simpa, akpèssè-Bobono …

‘Mon objectif est véhiculer la culture togolaise. Ceci étant, il était important que les arrangements et l'instrumentation n'enlèvent pas le côté authentique et naturel des chansons. Aussi, il y a eu très peu d'effets utilisés sur les voix et les instruments’, a indiqué l’artiste dimanche à Lomé.

Les chansons sont en mina, français, anglais.

Serge Massama Dogo cible l’international, notamment les Etats-Unis où il vit depuis 20 ans.