Cannes, Venise, Berlin et Lomé

La quatrième édition du Festival du film européen a débuté mercredi à Lomé. Elle se déroule à l’Institut français du Togo et au Goethe Institut et s’achèvera samedi.

Cet évènement est organisé par ‘Togo créatif’, un programme de la délégation de l’Union européenne.

Au programme désormais, un volet ‘éducation au cinéma’ enrichi de plusieurs projections de films à destination des enfants et adolescents, un marché professionnel avec la possibilité pour les producteurs européens, togolais et des pays voisins d’imaginer ensemble de nouveaux contenus pour le grand et le petit écran.

Les cinéphiles ne seront pas en reste avec une programmation de films qui font la part belle aux palmarès des grands festivals européens, que sont le Festival de Cannes, la Mostra de Venise et la Berlinale, ainsi qu’aux films issus de co-productions afropéennes.

Les festivals étant l’occasion de partages d’expériences entre professionnels, des formations et Master class viendront également parfaire la pratique des professionnels du cinéma, pour le plus grand plaisir des futurs spectateurs d’ici et d’ailleurs.