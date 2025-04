Deux soirées magiques au Palais de Lomé

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Togo, le Palais de Lomé prépare deux soirées grandioses les 26 et 27 avril. Le public est invité à vivre une expérience artistique immersive mêlant technologie, culture et poésie, dans l’un des lieux les plus emblématiques de la capitale.

Au programme : un spectacle de projection numérique sur les façades du Palais, sublimées par un vidéo-mapping spectaculaire accompagné d’une musique envoûtante. Cette création visuelle et sonore rendra hommage au riche patrimoine togolais, en croisant légendes, symboles et récits contemporains. Entre tradition et modernité, des conteurs et slammeurs togolais viendront prêter leur voix pour porter ce voyage narratif inédit.

Les festivités auront lieu à la fois dans le parc et à l’intérieur du Palais, offrant une déambulation libre ponctuée d’installations artistiques et lumineuses. Ce moment fort de la célébration nationale vise à rassembler toutes les générations autour d’une œuvre collective célébrant l’identité togolaise.

Un monument réinventé

Ancien palais des gouverneurs sous la colonisation, puis résidence présidentielle, le Palais de Lomé a été réhabilité et ouvert au public en 2019 comme centre culturel et artistique. Situé dans un vaste parc de 10 hectares face à l’océan Atlantique, il est devenu un symbole de renouveau et de valorisation du patrimoine togolais. Il accueille désormais des expositions, concerts, conférences et résidences d’artistes.

Avec cet événement exceptionnel, le Palais s’affirme plus que jamais comme un espace vivant au service de la création et de la mémoire collective. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles, et les animations débuteront dès la tombée de la nuit.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre la fête de l’indépendance autrement, dans un décor historique métamorphosé par la lumière.

____

Spectacle en continu de 18h30 à 23h

Entrée gratuite pour les Togolais, 1.000 Fcfa pour les étrangers