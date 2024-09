Donner une visibilité internationale à la photographie africaine

Les Oscars de la Photographie se tiendront le 15 novembre prochain à Lomé.

Parrainée par Nei Futuro Bitencourt, ambassadeur du Brésil au Togo, cette cérémonie rassemblera des figures de proue du secteur artistique et culturel.

L’implication de M. Bitencourt dans la promotion des arts africains, et plus particulièrement de la photographie, met en lumière l’envergure internationale de cet événement. Grâce à son engagement, l’art de la photographie sur le continent trouve une plateforme d’expression et de reconnaissance.

150 photographes professionnels, issus de divers horizons, se réuniront dans la capitale togolaise pour célébrer cet art visuel.

Ces artistes talentueux, venant de pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Conakry, Haïti, le Mali, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la France, partagent une passion commune pour la photographie sous toutes ses formes.

L’objectif est de récompenser les meilleures œuvres, tout en offrant une visibilité internationale à la photographie africaine.