Le lauréat de l’édition 2024 du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l’UNESCO est António Luís Santos da Costa, ancien Premier ministre du Portugal et actuel président du Conseil européen.

La cérémonie de remise du prix s’est tenue le 22 mai 2025 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, de la directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay, et de plusieurs dirigeants africains parmi lesquels le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé.

António Costa a été distingué pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. En recevant le prix, il a annoncé faire don de la dotation financière au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), afin de soutenir les programmes éducatifs destinés aux réfugiés soudanais .

Un prix spécial a également été attribué à la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana AZÚCAR, dirigée par Sonia Viveros, en reconnaissance de son action en faveur des droits des Afro-descendants en Amérique latine et de son engagement pour une société plus inclusive et équitable

Le Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la Recherche de la Paix est une distinction internationale créée en 1989 par l'UNESCO, visant à honorer des personnes vivantes, institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'Acte constitutif de l'UNESCO .

La délégation togolaise menée par Faure Gnassingbé comprenait également Gilbert Bawara, le ministre de la Réforme du Service public, du Travail et du Dialogue social, et Pascal Bodjona, ministre à la Présidence du Conseil.