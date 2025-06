Un patrimoine commun

Du 19 au 27 juillet 2025, les montagnes escarpées de la préfecture de la Kozah, dans le nord du Togo, vibreront au rythme des Evala, les luttes traditionnelles emblématiques du peuple Kabyè.

Bien plus qu’une simple compétition physique, cet événement est un rite de passage sacré, une célébration culturelle majeure et une attraction touristique qui attire des visiteurs du monde entier.

Pendant une semaine, les jeunes hommes Kabyè s’affronteront dans des combats intenses et festifs, sous les regards passionnés de leurs communautés et, souvent, de Faure Gnassingbé, lui-même fier fils du pays Kabyè.

Les Evala ne sont pas qu’un tournoi : elles marquent le passage des jeunes Kabyè, généralement âgés de 18 à 20 ans, de l’adolescence à l’âge adulte.

Organisées chaque année dans la région de Kara, à environ 450 km au nord de Lomé, ces luttes sont un passage obligatoire pour tout jeune homme Kabyè.

Le terme « Evala » désigne à la fois l’événement et les initiés, appelés « Evalou », qui doivent faire preuve de force physique, de résilience mentale et d’engagement culturel pour mériter leur place dans la société.

La préparation des Evalou commence des mois à l’avance. Dès janvier, les jeunes lutteurs s’entraînent intensément, participent à des rituels de purification et rendent hommage aux ancêtres à travers des offrandes et des prières. Ces pratiques, ancrées dans des siècles de tradition, reflètent le lien spirituel profond des Kabyè avec leur terre et leur héritage. À l’approche de l’événement, les villages s’animent, impatients de soutenir leurs champions.

Lorsque les Evala débutent, l’ambiance est électrique. Dans différents cantons de la Kozah, comme Pya, Tcharè, Soumdina ou Lassa, les jeunes lutteurs s’affrontent dans des combats individuels intenses.

Vêtus d’habits traditionnels, souvent ornés de couleurs distinctives (comme le vert pour Lao-Bas ou le blanc pour Lao-Haut), les Evalou déploient force, technique et agilité.

Chaque combat est une démonstration de courage, les spectateurs encourageant bruyamment les lutteurs qui cherchent à plaquer leur adversaire au sol.

Un Trésor Culturel et Touristique

Les Evala incarnent l’âme du peuple Kabyè, valorisant des principes comme la discipline, la solidarité et le respect des traditions. Les combats symbolisent la capacité d’un jeune homme à protéger sa communauté et à assumer des responsabilités d’adulte, un écho à l’endurance physique nécessaire dans cette région montagneuse et agricole.

Mais l’attrait des Evala dépasse les frontières du Togo. Leur richesse culturelle, mêlant rituels, spectacles et esprit communautaire, en fait un événement incontournable pour les touristes.

Chaque année, des visiteurs affluent vers la région de Kara pour découvrir ce spectacle authentique, dynamisant l’économie locale à travers les marchés, les stands de spécialités culinaires Kabyè (comme la pâte de sorgho accompagnée de sauces locales) et les expositions culturelles.

Les Evala s’accompagnent également d’initiatives socio-économiques, telles que des campagnes éducatives ou des vitrines pour les entrepreneurs locaux, renforçant l’impact de l’événement sur le développement régional.

Fier de ses racines Kabyè, Faure Gnassingbé est un habitué des Evala, où sa présence témoigne de l’importance de cet événement pour l’identité nationale.