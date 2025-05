L’Égypte invitée d’honneur du Festival d’Aného

Du 20 au 23 novembre 2025, la ville d’Aného (préfecture des Lacs), vibrera au rythme des récits, des couleurs et des cultures du monde à l’occasion du Festival international d’histoires d’Aného (Fiha).

Cette année, l’Égypte, terre des Pharaons et berceau de l’une des sept merveilles du monde — les pyramides de Gizeh — sera l’invitée d’honneur.

Pour Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed, ambassadeur d’Égypte au Togo, cette invitation est un symbole fort d’amitié et de coopération entre les deux pays.

La participation de l’Égypte promet une immersion dans la richesse de son patrimoine historique et culturel, à travers récits, expositions, projections et rencontres.

Outre l’Égypte, deux localités togolaises emblématiques seront mises en lumière lors de cette édition : Bassar, dans la région centrale, célèbre pour ses hauts fourneaux de Bandjéli, témoins d’un savoir-faire métallurgique ancestral et Afagnan (région maritime) connue pour ses traditions culturelles liées au fleuve Mono et à ses pratiques spirituelles.

Le Fiha 2025 s’annonce comme un rendez-vous de dialogue et de transmission intergénérationnelle, où contes, récits historiques, musiques et danses traditionnelles permettront au public de voyager au cœur des civilisations africaines et d’ailleurs.