Le Théâtre universitaire de Franche-Comté (TUFC) défend depuis plus de 35 ans, l'idée que la pratique artistique, l'ouverture culturelle, internationale et l'engagement associatif contribuent à enrichir le regard sur le monde, aiguiser l'esprit critique et construire de la pensée. À travers des ateliers de pratique, des rencontres, un festival, il propose à chacune un espace d'expérimentation et de réflexion collective, pour (se) découvrir, s'initier, échanger, créer.

Le TUFC va apporter son appui à l’université de Lomé pour la formation de nouveaux talents.

Un colloque organisé en partenariat s’est ouvert jeudi à Lomé avec pour thème ‘Le théâtre au cœur de la cité’.

Cette rencontre est un espace pluridisciplinaire qui permet de discuter des sujets divers qui concerne le développement du théâtre Togolais.

L’UL propose depuis un an une formation à l’art théâtral. Elle espère développer une coopération active avec le Théâtre universitaire de Franche-Comté.