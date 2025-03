Entre traditions ancestrales et dynamisme économique

Du 31 mars au 6 avril 2025, la préfecture de Doufelgou (Nord-Togo) vibrera au rythme de Sintu-Janjaagu, la grande fête traditionnelle des peuples Nawda et Lamba.

Plus qu’une simple célébration, cet événement est un rendez-vous majeur alliant ferveur culturelle et développement économique.

À l’origine, Sintu-Janjaagu était avant tout une cérémonie d’action de grâce à l’égard des ancêtres et des divinités pour exprimer la gratitude des populations face aux récoltes abondantes. Aujourd’hui encore, cette dimension spirituelle demeure au cœur des festivités, avec des rituels traditionnels qui ouvrent les célébrations et perpétuent l’héritage des ancêtres.

Mais au fil des ans, Sintu-Janjaagu a évolué pour devenir un véritable catalyseur de la culture et du

Tout au long de la semaine, danses folkloriques, chants traditionnels et contes oraux rythmeront les festivités, plongeant visiteurs et habitants dans l’authenticité du patrimoine culturel de la région.

Les tenues traditionnelles chatoyantes, le son des percussions rythmées et la transmission des savoirs ancestraux viendront rappeler la richesse culturelle de Doufelgou.

L’artisanat local sera également à l’honneur, avec des expositions de poteries, de tissages et de sculptures, témoins du talent et du savoir-faire des artisans de la région.

Une foire régionale pour booster l’économie locale

L’édition 2025 mettra un accent particulier sur l’économie locale, avec une foire régionale dédiée aux produits du terroir.

✔ Les agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs locaux exposeront leurs productions,

✔ Une large variété de produits sera mise en avant : ignames, céréales, épices, boissons traditionnelles,

✔ Un espace d’échange et de commercialisation pour encourager la consommation locale et la valorisation des richesses agricoles et artisanales de Doufelgou.

Un moment de cohésion sociale et de rayonnement régional

Bien plus qu’un simple festival, Sintu-Janjaagu est un symbole d’unité et de fierté communautaire. À travers cet événement, Doufelgou met en lumière la richesse de son identité culturelle tout en affirmant son potentiel économique.

Dans une ambiance de partage et de convivialité, cette grande fête traditionnelle constitue une passerelle entre passé et modernité, célébrant un héritage séculaire tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’avenir.

L’édition 2025 s’annonce grandiose, festive et porteuse de dynamisme pour toute la région. Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer !