FESPACO 2027 : le Togo à l'honneur à Ouagadougou

Le Togo sera le pays invité d'honneur de la 30ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 20 au 27 mars 2027 au Burkina Faso.

Selon les autorités burkinabè, ce choix vise à renforcer les liens entre les peuples des deux pays, à multiplier les échanges culturels et professionnels, et à contribuer au rayonnement des cinémas africains.

Créé en 1969, le FESPACO est organisé tous les deux ans à Ouagadougou. Considéré comme le plus grand festival de cinéma d'Afrique et l'un des principaux événements culturels du continent, il œuvre depuis plus d'un demi-siècle à la promotion et à la diffusion des productions cinématographiques africaines et de la diaspora.

Le festival est notamment marqué par la remise de l'Étalon de Yennenga, sa distinction la plus prestigieuse, décernée au meilleur long métrage de la compétition officielle.