Fusion artistique

La galerie Artco de Bruxelles organise du 3 septembre au 21 octobre une exposition de l’artiste togolais, Tesprit (de son vrai nom Foli Kossi Gérard Tete).

Tesprit (né en 1994) est un artiste pluridisciplinaire. Il vit et travaille à Lomé.

Autodidacte, l'artiste a commencé sa carrière professionnelle au début des années 2010, en travaillant le dessin et la peinture. Il sculpte le caoutchouc recyclé depuis 2020. Ses œuvres ont été exposées internationalement - Bénin, Ghana, Sénégal, Togo, France, Italie - dans des expositions collectives et personnelles. En 2020, une de ses œuvres a été sélectionnée par Swatch pour le projet « Swatch x You ».

Pour sa première exposition en Belgique, Tesprit présente sa dernière série d'œuvres, réalisées entre 2022 et 2023.

Ses tableaux traduisent la figuration en bas-reliefs, fusionnant à la fois peinture et sculpture, ready-made et objet d'art.

L'artiste invite le spectateur à accéder à un contexte lointain, mais à un lieu qui nous concerne tous : la décharge.

Réalisées avec les semelles de vieilles tongs, coupées et assemblées sur toile, les œuvres proviennent des décharges de Lomé..

Là-bas, les décharges sont peuplées de Dzimakplao : des enfants sans-abri qui se rassemblent dans les banlieues à la recherche de restes de cuivre et d'autres matériaux, revendus pour gagner leur vie.

Tesprit commence par prendre des photos des enfants de Lomé.

Après avoir collecté et sélectionné les tongs, il assemble ensuite, seul, le caoutchouc dans différentes nuances de couleurs, coupé en différentes formes et hauteurs.

Les résultats sont des œuvres d'art réalisées avec un soin méticuleux, qui évoquent à la fois les identités des enfants perdus de son pays et le point de départ original : Dzimakplao, en langue togolaise, signifie aussi « tong ».

Évoquant à la fois la précarité et la vulnérabilité des enfants, ainsi que leur espièglerie et leur vitalité, Tesprit rend hommage à leurs identités, tout en cachant leurs traits faciaux, sculptés dans le caoutchouc.

Les visages sont à la fois esquissés et censurés, par un acte d'effacement ou d'oubli dissimulé - le renoncement à esquisser les yeux, le nez et la bouche - un choix délibéré d'accentuer l'invisibilité des enfants.

Ces portraits anonymes se dressent seuls comme une forme de dénonciation et de célébration, et une traduction de la matière en une nouvelle forme de portraiture, avec une approche entièrement durable et écologique.

______

Rivoli– Contemporary Art Galleries

Ground floor # 11

690 Chaussée de Waterloo

Bruxelles

Tél: + 49 172 946 77 66