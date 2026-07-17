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Grande ferveur pour les finales des Evala

Grande finale à Pya, grande ferveur au rendez-vous. Les luttes traditionnelles Evala 2026 ont vécu l'un de leurs temps forts jeudi, en présence du président du Conseil, Faure Gnassingbé, venu partager avec les populations ce moment de communion collective.

Faure Gnassingbé jeudi à Pya © DR

Grande finale à Pya, grande ferveur au rendez-vous. Les luttes traditionnelles Evala 2026 ont vécu l'un de leurs temps forts jeudi, en présence du président du Conseil, Faure Gnassingbé, venu partager avec les populations ce moment de communion collective.

Une foule nombreuse s'est massée pour assister aux combats. Sur le sable, les lutteurs des différentes coalitions ont livré des empoignades intenses, entre maîtrise technique, combativité et respect des règles héritées des anciens. Fair-play et esprit de fraternité ont rythmé la journée, rappelant que les Evala dépassent largement le simple cadre sportif.

Autour des arènes, chants, danses folkloriques et expositions artisanales ont transformé l'événement en véritable espace de partage et de transmission du patrimoine kabyè.

Facteurs de cohésion sociale, de rayonnement culturel et de promotion touristique, les Evala restent le symbole vivant d'un peuple fier de ses racines, déterminé à transmettre son héritage aux générations futures.

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