Rubriques

Tendances:
Culture

La photographie prend son envol

La Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) a lancé mercredi une expo photos baptisée « Expo Aérog'Art », transformant le terminal de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema en espace d'expression culturelle et de promotion des talents togolais.

Une nouvelle expérience pour les passagers © DR

La Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) a lancé mercredi une expo photos baptisée « Expo Aérog'Art », transformant le terminal de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema en espace d'expression culturelle et de promotion des talents togolais.

L'idée est simple : faire de l'attente avant l'embarquement un moment de découverte artistique. Plutôt que de traverser un couloir anonyme, les voyageurs se retrouvent désormais face aux œuvres de photographes togolais, une expérience qui enrichit le passage en aérogare et renforce l'image du pays.

« Il s'agit d'un îlot de culture qui renforce la visibilité et l'attractivité de l’aéroport de Lomé», a déclaré le directeur général de la SALT, Kanka-Malick Natchaba.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

De l'argent pour le cinéma

De l'argent pour le cinéma

Le Togo veut donner un coup d'accélérateur à son industrie cinématographique. Les acteurs du secteur audiovisuel, des représentants de l'Assemblée nationale, de l'Office togolais des recettes (OTR) et des responsables du ministère des Finances se réunissent à Lomé pour finaliser les modalités de mise en œuvre du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FoNSICA).

Quand la tradition devient spectacle

Quand la tradition devient spectacle

Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.