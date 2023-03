Hommage à deux talents disparus

Le Festival international des lettres et des arts (FESTILART) aura lieu à Lomé du 19 au 24 juin.

Cet évènement a pour but de promouvoir la création et la critique littéraire et artistique.

Thème choisi cette année : ‘De Bella Bellow à Jeannette Ahonsou : mots, musiques et modèles'.

Bella Bellow est l'une des figures de la musique populaire au Togo. Elle a su exporter son talent à l'international dans les années 60 et est morte prématurément en 1973 dans un accident de voiture.

Jeannette Ahonsou est elle une grande romancière attachée à la condition féminine, au couple, à la famille, et à l'enfance malheureuse. Elle est décédée en juillet 2022.