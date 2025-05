Koutamakou : un trésor menacé par le temps et l’oubli

Le site de Koutamakou, situé au nord-est du Togo et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004, fait face à une dégradation continue préoccupante. Mercredi, l’organisation onusienne a tiré la sonnette d’alarme sur l’état de conservation des célèbres Tata tamberma, ces habitations fortifiées en terre crue, symboles d’un savoir-faire ancestral.

Menacées par l’érosion, l’abandon et l’évolution des modes de vie, ces structures emblématiques perdent peu à peu leur solidité et leur rôle rituel. Face à cette situation, un programme de restauration durable a été lancé grâce au soutien de l’UNESCO et du gouvernement norvégien.

Au-delà de la réhabilitation physique, l’accent est mis sur la transmission des savoirs traditionnels. Des formations sont dispensées aux artisans locaux, chefs de village et jeunes du milieu, afin d’assurer la continuité culturelle et l’entretien autonome du patrimoine.

Pour Moussa Wele, responsable de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, Koutamakou incarne une « valeur universelle exceptionnelle » qu’il est urgent de protéger. L’initiative actuelle vise également à encourager un tourisme responsable et à renforcer l’identité culturelle des communautés locales.

Ce projet exemplaire illustre l’importance de l’action collective, de la coopération internationale et de l’implication communautaire pour préserver les richesses patrimoniales africaines menacées.