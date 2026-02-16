L’art comme levier de sensibilisation environnementale

À Kpalimé, l’art se met au service de la nature. En visite samedi dans la ville des Plateaux, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tsiakpé, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les artistes plasticiens dans leur mission de sensibilisation à la protection de l’environnement.

Cette déclaration intervient dans le cadre du projet artistique et environnemental « La sève parlante », qui réunit une quinzaine d’artistes venus de douze pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie. À travers leurs créations, ces plasticiens invitent les populations à réfléchir aux enjeux climatiques et aux pratiques écologiques indispensables à la préservation du patrimoine naturel.

Le soutien de l’État se concrétise notamment par la pose de la première pierre d’une résidence artistique à Kpalimé. Érigée sur un hectare, elle veut devenir un espace d’échanges, de réflexion et de création pour les acteurs culturels.

Pour le ministre, cette initiative « allie culture, écotourisme et protection de l’environnement » et participe au rayonnement artistique de la région tout en renforçant son attractivité touristique.

Les artistes, en résidence jusqu’au 25 février, représentent notamment le Sénégal, l’Italie, la Russie, la Macédoine, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la RDC, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bénin et le Burkina Faso.