L'art pour réveiller les consciences

Lomé accueille depuis lundi des ateliers d’arts plastiques internationaux en amont du festival Émomé ART, prévu du 30 juin au 6 juillet 2025.

Venus de France, d’Allemagne et du Togo, des artistes plasticiens unissent leurs talents autour d’un thème fort : l’art et la biodiversité.

Ces premiers ateliers, ouverts également aux enfants, offrent une introduction ludique au dessin et à la peinture, tout en sensibilisant le jeune public à la protection de l’environnement. Une manière concrète d’initier les plus jeunes à la créativité engagée, en lien avec leur cadre de vie.

Le festival Émomé ART, lancé en 2016, se distingue par sa volonté de démocratiser l’art. Gratuit et itinérant, il transforme chaque année les rues de Lomé, Kpalimé, Tsévié ou encore Kpimé Séva en scènes d’expression libre. L’édition 2025 promet d’être un moment fort de création, de dialogue interculturel et d’action éducative.

Au programme : performances artistiques en plein air, expositions, résidences d’artistes, conférences, et rencontres citoyennes. L’ambition affichée par le promoteur Ras Sankara est claire : faire de Lomé, tout au long du mois de juin, un véritable laboratoire artistique ouvert à tous.

Plus qu’un festival, Émomé ART est une plateforme d’engagement artistique et social. À travers l’art, il questionne les normes, invite à la rencontre et affirme l’urgence de préserver la biodiversité.