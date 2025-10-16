Rubriques

La littérature jeunesse à l’honneur à Lomé

Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé (SALIJEL) a ouvert ses portes jeudi. Il est organisé par l'Institut français de Lomé.

Promouvoir la lecture, valoriser les œuvres littéraires jeunesse et renforcer les échanges culturels entre l’Afrique et l’Europe. Ce sont les objectifs de la rencontre qui s’achèvera le 18 octobre.

Soutenu financièrement par l’Agence Française de Développement (AFD), le SALIJEL se veut un levier de renforcement du goût de la lecture chez les jeunes Togolais et un espace de valorisation de la littérature jeunesse. 

Le salon rassemble une diversité d’acteurs du monde de l’édition et de l’éducation : écrivains, éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants, mais aussi acteurs institutionnels, venus de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe.

L’événement veut  aussi créer un environnement propice à l’émergence de nouveaux talents littéraires et encourager la production d’œuvres culturelles locales.

