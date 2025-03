La culture comme moteur de croissance économique

Du 3 au 6 avril, la ville de Défalé, située dans la région de Kara accueillera la Xe édition du Festival des Arts de Défalé (FADEF).

Cet événement mettra en lumière le rôle essentiel des initiatives culturelles dans le développement durable.

Le FADEF attire chaque année des milliers de visiteurs : festivaliers, personnalités politiques, administratifs, militaires, entrepreneurs et touristes, tous réunis pour célébrer la richesse artistique et culturelle du pays.

Le festival est une véritable vitrine des arts et des traditions togolaises, offrant une plateforme d’expression aux artistes, universitaires et entrepreneurs qui viennent partager leurs expériences et inspirer la nouvelle génération. Danse, musique, théâtre, artisanat et expositions seront à l’honneur tout au long de l’événement, témoignant de la diversité et de la vitalité du patrimoine culturel togolais.

Au-delà de son caractère festif, le FADEF joue un rôle clé dans la dynamisation de l’économie locale. Comme lors des éditions précédentes, un programme d’accompagnement pour les jeunes entrepreneurs sera mis en place, avec un accent particulier sur trois secteurs stratégiques : l’agriculture, le tourisme et l’artisanat.

L’objectif est clair : favoriser l’intégration des industries culturelles et créatives dans les stratégies de développement économique.

Depuis dix ans, le FADEF s’inscrit dans une démarche de transformation durable, en mettant en avant la relation entre tradition et modernité.