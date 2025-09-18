Rubriques

La Pierre Sacrée appelle à l’union et à la solidarité

La 362e prise de la Pierre Sacrée (Ekpéssosso) s’est déroulée jeudi à Avé Gbatso (Glidji Kpodji, préfecture des Lacs) en présence du ministre Pacôme Adjourouvi, représentant le président du Conseil.

Cette année, la Pierre est apparue de couleur blanc gris, porteuse de messages forts : union et solidarité pour préserver la paix.

Fête majeure du sud-Togo, l’événement rassemble chaque année les communautés Guin du Togo, du Ghana, du Bénin ainsi que la diaspora. Processions, chants, danses et offrandes marquent ce nouvel an traditionnel.

M. Adjourouvi a rappelé que cette célébration, héritée du XVIIe siècle lors de l’exode des ancêtres Guin, est un moment de fidélité aux traditions et aux ancêtres. « Notre culture est un repère fiable sur lequel nous bâtissons notre société », a-t-il souligné.

