Laboratoire de la culture

TheMuseumsLab est une plateforme d'apprentissage, d'échange et de formation continue sur l'avenir des musées en Afrique et en Europe. Le programme, lancé en 2021 a pour objectif d'établir des réseaux étroits et durables entre les futurs façonneurs de concepts culturels en Europe et en Afrique.

Le projet est porté par l’Allemagne.

Le programme de formation vise à mettre en relation les acteurs culturels afin de favoriser le développement des musés, des galeries et assurer leur croissance.

De nombreux partenaires ont rejoint l’initiative : le ministère allemand des Affaires étrangères, le service allemand d'échanges universitaires (DAAD), le Museum für Naturkunde Berlin et le programme de maîtrise en gestion et communication des musées de l'Université des sciences appliquées (HTW).

Le monde de la culture au Togo peut s’associer à ce large mouvement en s’inscrivant sur la plateforme dédiée.