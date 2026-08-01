Le Palais de Lomé fait le plein d'activités pour les vacances

Le Palais de Lomé se transforme en terrain de jeu pour les vacances scolaires, avec un programme d'animations et d'ateliers pensé pour occuper petits et grands jusqu'à la rentrée.

Les amoureux de la nature pourront partir à la découverte des oiseaux du parc, les 31 juillet, 6, 9, 16, 22 et 28 août, de 14h à 17h.

Pour les esprits stratèges, une initiation aux échecs est proposée les 4 et 18 août, sur le même créneau horaire.

L'aventure et le mystère seront également au rendez-vous avec des chasses au trésor organisées les 29 juillet, 5, 11 et 19 août, de 15h à 17h. `

Côté artisanat, le Palais propose une initiation à la vannerie les 3, 7, 13 et 25 août (14h-17h), ainsi qu'une initiation à la poterie les 14 et 21 août, également de 14h à 17h.

Les créatifs pourront s'essayer au cyanotype et au land art les 5, 6, 11 et 28 août, ou encore à la teinture végétale et au batik les 1er, 14, 20 et 28 août, ces deux ateliers se déroulant de 10h à 13h.

Enfin, plusieurs dates sont consacrées à des ateliers autour de l'exposition « TTC CFAO » : les 29, 30 et 31 juillet, ainsi que les 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 27 et 29 août.

À noter : une réduction est appliquée à partir de trois ateliers réservés, de quoi encourager les familles à multiplier les découvertes tout au long de l'été.