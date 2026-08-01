Rubriques

Tendances:
Culture

Le Palais de Lomé fait le plein d'activités pour les vacances

Le Palais de Lomé se transforme en terrain de jeu pour les vacances scolaires, avec un programme d'animations et d'ateliers pensé pour occuper petits et grands jusqu'à la rentrée.

Oiseaux, poterie, chasse au trésor et créativité © republicoftogo.com

Le Palais de Lomé se transforme en terrain de jeu pour les vacances scolaires, avec un programme d'animations et d'ateliers pensé pour occuper petits et grands jusqu'à la rentrée.

Les amoureux de la nature pourront partir à la découverte des oiseaux du parc, les 31 juillet, 6, 9, 16, 22 et 28 août, de 14h à 17h. 

Pour les esprits stratèges, une initiation aux échecs est proposée les 4 et 18 août, sur le même créneau horaire.

L'aventure et le mystère seront également au rendez-vous avec des chasses au trésor organisées les 29 juillet, 5, 11 et 19 août, de 15h à 17h. `

Côté artisanat, le Palais propose une initiation à la vannerie les 3, 7, 13 et 25 août (14h-17h), ainsi qu'une initiation à la poterie les 14 et 21 août, également de 14h à 17h.

Les créatifs pourront s'essayer au cyanotype et au land art les 5, 6, 11 et 28 août, ou encore à la teinture végétale et au batik les 1er, 14, 20 et 28 août, ces deux ateliers se déroulant de 10h à 13h.

Enfin, plusieurs dates sont consacrées à des ateliers autour de l'exposition « TTC CFAO » : les 29, 30 et 31 juillet, ainsi que les 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 27 et 29 août.

À noter : une réduction est appliquée à partir de trois ateliers réservés, de quoi encourager les familles à multiplier les découvertes tout au long de l'été.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo se prépare à célébrer ses spiritualités ancestrales

Le Togo se prépare à célébrer ses spiritualités ancestrales

La Fédération nationale des Cultes Vaudous et des Traditions du Togo (FNCVTT) lance les préparatifs pour la première édition du Festival international des cultures et spiritualités ancestrales afro-togolaises, prévu en janvier 2027. L'idée : changer le regard porté sur le vaudou.

Sonnie Badu en concert à Lomé

Sonnie Badu en concert à Lomé

La star ghanéenne du gospel, Sonnie Badu, se produira à Lomé les 1er et 2 août, à l'occasion de Glory Night Lomé.

Un engagement qui dépasse les cimaises

Un engagement qui dépasse les cimaises

Après 27 années de pratique artistique, le plasticien togolais Kokou Ekouagou, dont certaines œuvres ont intégré des collections internationales, notamment celle du Torrance Art Museum en Californie, ouvre un nouveau chapitre de son engagement : faire de l'art un instrument de rapprochement entre les cultures.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.