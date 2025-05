Le Palais de Lomé vous invite à découvrir le monde des abeilles

Ce samedi 24 mai 2025, de 9h à 12h, le Palais de Lomé ouvre ses portes aux passionnés de nature pour une matinée découverte dédiée à l’univers des abeilles. L’événement s’annonce riche en enseignements et en émerveillement pour petits et grands.

Au programme : exploration du rôle vital des abeilles dans les écosystèmes, observation de la ruche, et échanges pédagogiques autour de la biodiversité, de la pollinisation et de la production du miel. Une occasion unique d’en apprendre davantage sur ces insectes essentiels à la vie et pourtant souvent menacés.

Tarifs et informations pratiques

2500 FCFA pour les adultes

1000 FCFA pour les enfants

Pour prolonger l’expérience, une option pique-nique est proposée. Toutefois, les participants devront apporter leur propre nourriture et matériel. Un supplément de 500 FCFA par personne est requis pour cette formule.

Cette initiative s’inscrit dans la mission éducative et environnementale du Palais de Lomé, qui multiplie les actions de sensibilisation autour de la faune et la flore locales.

Parents, enseignants, curieux ou amoureux de la nature : ne manquez pas cette immersion unique dans le monde des abeilles, aussi mystérieux que fondamental pour notre planète.

Les abeilles ne sont pas seulement des insectes productrices de miel : elles sont au cœur d’un système écologique vital, jouant un rôle central dans la pollinisation, la biodiversité et l’équilibre alimentaire mondial.