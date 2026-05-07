Le Roi du Ndombolo est arrivé à Lomé

Lomé vibre ce jeudi soir. Koffi Olomidé, l'une des plus grandes icônes de la musique africaine, foule la scène togolaise pour un concert gratuit sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, dans le cadre du lancement d’un SUV chinois.

De son vrai nom Antoine Christophe Agbepa Mumba, né le 13 juillet 1956 à Kinshasa, Koffi Olomidé est bien plus qu'un chanteur. Auteur-compositeur-interprète, producteur et danseur kino-congolais, il est l'une des figures les plus emblématiques de la rumba congolaise et du Ndombolo, ce style de danse frénétique et envoûtant qui a conquis l'Afrique entière dans les années 1990 et 2000.

Surnommé le « Grand Mopao » - « grand patron » en lingala - et le « Roi du Ndombolo », il a débuté sa carrière dans les années 1980 au sein de l'orchestre de Tabu Ley Rochereau avant de voler de ses propres ailes avec son groupe Quartier Latin International. Des décennies de carrière, des dizaines d'albums, des tubes planétaires comme Effrakata, Loi, Papa ou Selfie — Koffi Olomidé a façonné le son de toute une génération africaine.

Récompensé à de nombreuses reprises, notamment aux Kora Awards et aux Music of Black Origin Awards, il reste à 69 ans une force vive de la scène musicale africaine, capable de remplir des stades de Kinshasa à Paris, de Brazzaville à Lomé.

Pour Isaac Tchiakpé, ministre togolais de la Culture, la venue du Grand Mopao est une opportunité supplémentaire pour le Togo de rayonner sur la scène internationale. « Le Togo demeure une terre d'accueil, de culture et de célébration des talents africains », a-t-il déclaré.