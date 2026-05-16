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Un patrimoine culturel transmis de génération en génération

La 363ᵉ édition de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée se tiendra le 3 septembre prochain à Glidji Avé-Gbatso, dans la préfecture des Lacs au sud du Togo. Cet événement traditionnel marque le début de la nouvelle année en pays Guin.

Un rendez-vous spirituel majeur attendu à Glidji © republicoftogo.com

La 363ᵉ édition de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée se tiendra le 3 septembre prochain à Glidji Avé-Gbatso, dans la préfecture des Lacs au sud du Togo. Cet événement traditionnel marque le début de la nouvelle année en pays Guin.

Moment spirituel et culturel majeur, Ékpé Sosso rassemble chaque année les populations locales ainsi que les ressortissants Guin vivant à l’étranger autour des valeurs ancestrales du peuple Guin.

Les préparatifs commenceront le 8 juin avec le Sédodo, période de rites, d’interdictions et de prescriptions traditionnelles, avant les cérémonies de clôture prévues le 10 décembre.

Au cœur de cette tradition se trouve la pierre sacrée, symbole spirituel très attendu. Chaque année, sa couleur est interprétée comme un message destiné à la communauté pour les 

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