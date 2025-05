Le Togo célèbre son patrimoine architectural à Venise

Pour la première fois, le Togo prend part à la prestigieuse Biennale de l'architecture à Venise, l’un des événements les plus influents de la scène architecturale mondiale.

Cette entrée est portée par Sonia Lawson, directrice fondatrice du Palais de Lomé et commanditaire du Pavillon du Togo, qui a souhaité faire rayonner l’identité architecturale et culturelle du pays sur la scène internationale.

La participation togolaise à cette 19ᵉ Biennale, placée sous le thème « The Laboratory of the Future », met en avant le patrimoine bâti du pays, les savoir-faire vernaculaires, mais aussi les perspectives contemporaines et les innovations portées par des architectes et créateurs togolais. À travers une exposition immersive, le pavillon explore comment l’architecture togolaise, entre tradition et modernité, peut servir de levier pour la durabilité, la résilience et la réappropriation culturelle.

En marge de l’exposition, une série de conférences est organisée du 8 au 10 mai sur le site du pavillon togolais. Parmi les temps forts, une table ronde abordera le thème : « L’architecture comme outil de restauration du passé et de construction d’identité ». Cette rencontre réunira des architectes, chercheurs et artistes pour interroger le rôle de l’espace bâti dans la mémoire collective, la transmission culturelle et la définition de soi à travers les territoires.

Créée en 1980, la Biennale d’architecture de Venise est un rendez-vous biennal qui réunit les plus grands noms de l’architecture, des urbanistes, des institutions culturelles et des États du monde entier. Chaque pays y présente un pavillon national au sein des Giardini, de l’Arsenale ou dans d’autres espaces de la ville, sur un thème imposé par le commissaire général de l’édition.

C’est une plateforme d’échange et de prospective où se confrontent visions, techniques et expérimentations architecturales sur les grands défis urbains, environnementaux et sociaux de notre époque.

Un tournant pour la diplomatie culturelle togolaise

Avec cette première participation, le Togo affirme sa volonté d’ancrer sa diplomatie culturelle dans les grands événements internationaux. L’objectif est clair : faire connaître la richesse et la singularité de son patrimoine architectural, encourager les jeunes créateurs togolais, et renforcer les échanges entre le pays et le reste du monde.

Comme l’a souligné Sonia Lawson, « le Togo a une voix à faire entendre dans la conversation mondiale sur l’architecture. Ce pavillon est un pas décisif vers une reconnaissance de notre vision, de notre histoire et de notre avenir urbain. »