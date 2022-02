Lecture pour tous

YouScribe, destiné à tous les francophones du monde, vient de lever près de 5 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), pour le compte de l’Etat français dans le cadre de France 2030 dont elle est opérateur, et des investisseurs historiques.

Ces fonds vont pouvoir soutenir les prochaines étapes du développement de l’application dont l’objectif est de fidéliser plusieurs millions d’abonnés dans les 3 prochaines années en ciblant plus particulièrement l’Afrique.

Avec plus d’un million de livres, de livres audio et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, avec près de 700.000 abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque en streaming en France.

Plus de 1.400 éditeurs ont apporté leurs catalogues.

L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe).