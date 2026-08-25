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Les artistes se rebiffent

Les artistes préparent une ‘marche pacifique’ vers leur ministère de tutelle pour faire part de leur exaspération. 

Droits d'auteur et Fonds d'appui © republicoftogo.com

Les artistes préparent une ‘marche pacifique’ vers leur ministère de tutelle pour faire part de leur exaspération. 

Un ras le bol concernant la loi sur le Bureau togolais des droits d'auteur (BUTODRA), qui dort sur la table des députés depuis 2021. Un texte pourtant vital à l'heure du tout-numérique, où les revenus classiques issus des CD et cassettes ont disparu, laissant les concepteurs sans véritable protection pour leurs œuvres.

Deuxième dossier chaud : le fonds national de promotion culturelle (FNPC), censé soutenir financièrement les artistes. Un mécanisme dont la mise en œuvre reste, depuis des années, plongée dans un black-out total. 

La marche, dont la date n’est pas connue, se fera peut être en musique.

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