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Des rêves et des combats

À 55 ans, après trois décennies consacrées à la musique, King Mensah ouvre une nouvelle page de son histoire. Surnommé la « voix d'or du Togo », l'artiste vient de publier son autobiographique, intitulé « Mon Cheminement ».

King Mensah © DR

À 55 ans, après trois décennies consacrées à la musique, King Mensah ouvre une nouvelle page de son histoire. Surnommé la « voix d'or du Togo », l'artiste vient de publier son autobiographique, intitulé « Mon Cheminement ».

Dans cet ouvrage, le roi de la musique togolaise revient sur son parcours, de sa naissance à son ascension sur les scènes internationales. Il y raconte ses débuts modestes, ses rêves, ses combats, ses doutes, ses victoires, et les expériences qui ont façonné l'homme et l'artiste qu'il est devenu.

De l'enfant de Lomé à l'artiste reconnu, un parcours marqué par la foi, le courage et le destin.

« Cette histoire, je la partage avec l'espoir qu'elle puisse servir de repère à un jeune, quelque part, qui cherche encore son chemin. Qu'il y trouve la force de croire en lui, de persévérer et surtout, de faire encore mieux que nous », a-t-il confié.

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