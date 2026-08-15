Un fête, une transmission

Le Grand Lomé était en fête samedi pour la 8ᵉ édition de Dunenyo Za, une fête traditionnelle éwé qui rassemble les communautés d'Aflao, d'Agoè-Nyivé et de Bè autour de leur histoire et de leur patrimoine culturel commun.

L'événement vise notamment à transmettre les valeurs culturelles aux nouvelles générations et à les sensibiliser à la préservation de cet héritage.

Représentant le président du Conseil, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tchiakpe, a salué l'importance de cette manifestation dans la sauvegarde du patrimoine.

Selon lui, la tradition renforce les liens entre les générations et préserve les valeurs fondatrices de l'identité des communautés. Il a souhaité que cette édition soit placée sous le signe de la joie, de la paix, du partage, de l'unité et du développement.

Au-delà de son caractère festif, Dunenyo Za se veut un espace de mémoire, de transmission et de retrouvailles, misant sur la jeunesse et les femmes pour assurer la pérennité du patrimoine culturel national.