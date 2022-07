Les Evala en une appli

Les luttes Evala en pays Kabyé (préfecture de la Kozah) ont débuté le 1er juillet. Un rendez-vous culturel de premier plan, mais également une opportunité économique pour cette région pauvre.

Les sponsors (Togocom, BB, Postes …) prennent une part active à cet évènement.

Une application ( et un site) a été créée qui permet d’accéder au programme complet des luttes et des animations dans la région, mais aussi des infos pratiques sur les restaurants et les hôtels.